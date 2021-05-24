Результаты обследований в павильонах "Здоровая Москва" доступны в электронной медкарте

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Результаты обследований в павильонах "Здоровая Москва" стали доступны в электронной медицинской карте (ЭМК) москвича. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В парках и скверах Москвы открылись павильоны "Здоровая Москва". Они полностью интегрированы с единой цифровой платформой здравоохранения, поэтому все результаты осмотров, анализов и проведенных там исследований доступны в электронной медкарте как врачам, так и пациентам. Это гарантирует сохранность важной медицинской информации, а также обеспечит преемственность лечения при обращении в разные медицинские организации", - приводится в сообщении информация комплекса социального развития города Москвы.

Раздел "Моя диспансеризация" в ЭМК состоит из пяти блоков - шагов обследования. В нем горожане могут посмотреть свою анкету диспансеризации, результаты выполненных исследований, протоколы осмотров и заключения врачей. Также в новом разделе еще до посещения павильона можно ознакомиться с памяткой по подготовке к предстоящим исследованиям.

"Кроме результатов обследований в павильонах "Здоровая Москва", в ЭМК доступны протоколы осмотров врачей, результаты тестов на COVID-19, инструментальных исследований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования и флюорографии, в том числе снимки, выписки из стационаров, истории вакцинаций взрослых и детей", - отмечается в сообщении.

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен быть старше 15 лет и иметь полис обязательного медицинского страхования. В случае наличия стандартной учетной записи услуга предоставляется по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней. При наличии полной учетной записи - в день подачи заявки.