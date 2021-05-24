В Москве открыли набор участников на детско-юношеские соревнования по робототехнике

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Региональный ресурсный центр международных робототехнических соревнований First Lego League объявил набор в команды, которые будут готовить участников к Московскому чемпионату по робототехнике First Russia Robotics Championship сезона 2021-2022 годов. Победители региональных турниров попадут на всероссийский чемпионат, сообщает в понедельник официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Московские региональные соревнования будут проходить по трем направлениям: Discover (4-6 лет), Explore (6-9 лет), Challenge (10-16 лет). Чтобы попасть в команду, необходимо заполнить форму на сайте регионального ресурсного центра и пройти конкурсный отбор. Сбор заявок будет идти до 2 августа. Образовательные организации могут подготовить на своих площадках команды из учащихся", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал, ежегодно в соревнованиях участвуют более 200 тыс. команд из 113 стран, то есть около 2 млн детей по всему миру. "Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал", - сказала она.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в этом году впервые прошел региональный чемпионат по Москве и области, победители которого затем отправились на всероссийский чемпионат в Нижний Новгород. В их числе оказались и 28 слушателей детского технопарка "Мосгормаш". Они будут добавлены на платформу "Таланты России" - государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.