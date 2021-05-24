Собянин назвал 300-летие нефтяной отрасли России важным событием для Москвы

МОСКВА. 24 мая. /ТАСС/. 300-летие нефтяной отрасли России является важным событием для Москвы, сказал в понедельник мэр Сергей Собянин.

"В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в Москве есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную науку, образование, которые работают в значительной части на нефтяную отрасль страны и делают ее такой передовой, какая она на сегодняшний день есть. Поэтому, конечно, 300-летие отрасли, нефтяной отрасли, для Москвы значимое событие", - сказал мэр в ходе открытия музея нефти на Сретенском бульваре.

Он добавил, что нефтяная отрасль России занимает весомую долю в бюджете страны. "Без нефтяной отрасли, наверное, не было бы России в том понимании, в котором мы сегодня ее знаем. Не было бы побед, в том числе, в Великой Отечественной войне, не было бы масштабной индустриализации, экономического бурного развития послевоенного периода", - считает Собянин.

Мэр отметил, что сегодня нефтяная добыча представляет собой высокотехнологичную отрасль, которая впитывает в себя лучшие мировые знания. "Я благодарю Вагита Юсуповича [Алекперова], что он уже открывает второй музей нефти <...>. Первый мы открыли на ВДНХ, и он был посвящен больше образовательным процессам", - сказал мэр.

Музей нефти в Москве

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что выставочное пространство на Сретенском бульваре и павильон "Нефть" на ВДНХ являются частями единого музея, посвященного истории нефтяной промышленности России.

Павильон на ВДНХ работает как научно-образовательный центр, рассказывающий о процессах добычи, переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, а экспозиция на Сретенском бульваре сосредоточится на рассказе о зарождении, становлении и развитии нефтяной отрасли нашей страны.

На площади почти 700 кв. м организовано более 20 тематических зон: "Керосиновый мир", "Бензиновый мир", "Товарищество братьев Нобель", "Технологический прорыв инженера Шухова" и так далее. Внешний периметр музея посвящен событиям и процессам, а внутренний - историческим личностям, внесшим вклад в развитие отечественной нефтяной промышленности.