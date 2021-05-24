Останкинская телебашня 25 мая покажет ролик с фотографиями пропавших детей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фотографии пропавших детей будут транслировать на Останкинской телебашне в Москве 25 мая, в Международный день пропавших детей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"С 00:00 25 мая, в Международный день пропавших детей, на медиафасаде Останкинской телебашни начнутся показы ролика добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" с данными детей, поиск которых ведется прямо сейчас. <...> Ролик "Лиза Алерт" на Останкинской телебашне будет демонстрироваться до 31 мая включительно", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что акции "Лиза Алерт" призывают помочь найти тех, кого до сих пор ждут дома, и не допустить новых пропаж. По данным организации, в России каждый год пропадает более 30 тыс. детей.

"Лиза Алерт" обращается к взрослым с просьбой обучить детей правилам безопасности. Важно показать детям, к кому они могут обращаться за помощью (сотрудники полиции и иных ведомств, мамы с детьми), дети должны знать наизусть номера телефонов родителей и родственников, одеваться в яркую одежду при посещении массовых гуляний и выходе на природу. <...> Помните о том, что безопасность жизни детей зависит от взрослых и не оставайтесь равнодушными, ведь чужих детей не бывает", - заключили в пресс-службе РТРС.