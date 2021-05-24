Художественный взгляд на современный русский язык представили на выставке в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Свое творческое видение процесса развития русского языка представили в День славянской письменности и культуры современные художники на выставке "[Гипер] текст" в Российской государственной библиотеке искусств.

"Экспозиция пытается рассмотреть текст как эфемерную субстанцию, поэтическое высказывание, пространство жизни, инструмент общения", - рассказали ТАСС в пресс-службе библиотеки. Для достижения такой цели участники экспозиции выбрали разные художественные жанры и практики: видеоарт, перформанс, книгу художника, визуальную поэзию, графику, объекты.

В частности, в экспозицию вошли работы проекта "Русский букварь", объединившего 32 художника, каждый из которых представил собственное видение одной из букв алфавита. "Это Алексей Веселовский, Валерий Корчагин, Игорь Макаревич, Кира Матиссен, Петр Перевезенцев, Леонид Тишков и другие", - пояснили в пресс-службе.

Здесь посетовали, что обилие англицизмов и прочих языковых заимствований активно внедряются в повседневную речь, а "гаджетизация" трансформирует язык в набор буквенных сокращений. "Появляется ощущение потери самобытности устного и письменного русского языка, но при этом люди XXI века общаются с помощью текста больше, чем когда-либо, решая свои вопросы в соцсетях, мессенджерах и при помощи СМС", - сказали в библиотеке. Эта проблематика также находит отражение в работах, демонстрируемых на экспозиции. "Ведь порой кажется, что мы живем в пространстве текста в виде оригинальных или пересланных постов, сообщений, заметок, публикаций, чатов, складывающихся в один сплошной гипертекст", - пояснили в пресс-службе. Отдельного внимания на выставке заслуживают литографские издания серии "Книга художника - взрослым и детям" из фондов библиотеки.

Как пояснили в пресс-службе, экспозиция будет работать до 11 июня.