Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидаются 25 мая в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет от плюс 21 до плюс 23 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 8 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем будет от плюс 19 до плюс 24 градусов. В ночь на среду температура может опуститься до 5 градусов тепла.