В кинотеатре "Художественный" в Москве 30 мая с пленки покажут картину "Александр Невский"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" 30 мая покажут в кинотеатре "Художественный" в Москве. Пленку возьмут из архивов киносети "Москино", об этом рассказали во вторник ТАСС в пресс-службе киносети.

"Тридцатого мая в 19:00 в кинотеатре "Художественный" Москино покажет фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", приуроченный к 800-летию со дня рождения великого полководца. Картина относится к плеяде классических исторических картин 1930-х годов и считается одной из лучших работ режиссера", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что знаковый советский фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере, будет демонстрироваться на большом экране с пленки 35-мм из архива "Москино". Показу предшествовала кропотливая работа реставраторов. Несколько тыс. повреждений разной степени сложности были удалены с пленки.

"Александр Невский" был снят и смонтирован на заказ в сжатые сроки - всего за шесть месяцев, и оказался единственным фильмом Эйзенштейна, который вышел в прокат в 30-е годы. Именно за него режиссер получил Сталинскую премию. Зрительский интерес к наследию Эйзенштейна по-прежнему велик: не случайно на открытии кинотеатра "Художественный" после реставрации был с успехом показан "Броненосец Потемкин", - рассказал собеседник агентства.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью из 30 городских кинотеатров. "Москино" ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке "Москино" хранятся около 9 тыс. 35-мм копий советской классики. "Москино" выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".