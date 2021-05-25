Строительство первого детсада согласовали в Москве по проекту "Индустриальные кварталы"

Москва, 25 мая. /ТАСС/. Строительство первого детского сада по проекту "Индустриальные кварталы" согласовали в Москве в рамках реорганизации бывшей промышленной зоны "Октябрьское поле". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства детского сада в рамках реорганизации бывшей промышленной зоны "Октябрьское поле" по городскому проекту "Индустриальные кварталы", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, договор по комплексному развитию территории бывшей промзоны на северо-западе Москвы был подписан летом прошлого года по инициативе правообладателя. В рамках проекта "Индустриальные кварталы" инвестор возведет два детских сада на 200 мест, школу и поликлинику, а также недвижимость общей площадью более 170 тыс. кв. м. По соглашению между инвестором и городом реализация проекта комплексного развития бывшей промзоны должна быть завершена до конца 2026 года.

Жилой квартал "Октябрьское поле" возводится на северо-западе Москвы вблизи Серебряного бора и Строгинского затона. Участие в создании архитектурного облика проекта, разработке концепций входных групп и благоустройства, принимали ведущие российские бюро.

"При согласовании проекта планировки комплексного развития этой территории перечень социальных объектов определялся исходя из потребностей района и его жителей. Школу на 800 учащихся планируется открыть через два года, а также в рамках первого этапа с начала года ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену", - добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В 2020 году также был заключен второй договор на реорганизацию части бывшей промзоны "Коровино" на севере столицы. В 2035 году тут построят новый производственный и деловой центр с современной инфраструктурой - это 13 тыс. новых рабочих мест для горожан. В 2021 году были приняты еще восемь проектов решений о КРТ бывших промзон "Грайвороново", "Зюзино", "Каширское шоссе", "Бескудниково", "Кунцево", "Коровино", "Чертаново" и "Теплый Стан".