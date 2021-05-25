Москвичи стали пользоваться льготными электронными рецептами с QR-кодом в 80 раз чаще

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Число обслуженных в аптеках Москвы льготных электронных рецептов с QR-кодом выросло более чем в 80 раз в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом журналистам сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Бумажные бланки рецептов благодаря развитию единой цифровой платформы уходят в прошлое. Теперь в аптеке или аптечном пункте достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона, либо талон с QR-кодом, распечатанный в информационном киоске поликлиники. Горожане уже успели по достоинству оценить эту возможность - льготными электронными рецептами с QR-кодом в сравнении с прошлым месяцем москвичи стали пользоваться в 80 раз чаще. Это удобно для пациентов, экономит время врачей, а также помогает исключить потерю, повреждение или подделку рецептов", - сказала Ракова.

Она уточнила, что с момента внедрения электронных рецептов риска потерять рецепт больше нет. Информация об электронных рецептах хранится в цифровом виде. Пациент всегда может просмотреть все действующие и обслуженные электронные рецепты в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо" в разделе "Рецепты", а также в информационном киоске в поликлинике.

Для тех, кто пока не готов пользоваться рецептом в электронном виде и хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, сохранена возможность получить лекарства по рецепту, выписанному на бумажном бланке. Полный список аптек, где доступен отпуск препаратов по QR-коду, можно посмотреть на официальном сайте департамента здравоохранения в разделе "Электронный рецепт".

"Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана и развивается совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий", - напомнила Ракова.