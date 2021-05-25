Более 25 тыс. опор освещения появится в Москве до конца года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. новых опор освещения появится в Москве до конца года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник.

"В Москве до конца года более 12 тыс. опор освещения появится во дворах, свыше 4 тыс. на территориях школ и детских садов. Всего более 9 тыс. осветительных приборов будет на территории ТиНАО", - говорится в сообщении.

В новых опорах освещения используются только светодиодные светильники. Они в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее, а также отличаются теплым белым светом. На светодиоды постепенно меняют и уже установленные лампы по мере их выхода из строя или по истечении срока эксплуатации. В 2020 году заменили около 6 тыс. старых светильников.

За 10 лет в столице установлено 249 тыс. новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза. Сегодня Москва наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем входит в пятерку самых освещенных городов мира.