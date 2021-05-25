Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 29 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) в столичном регионе и Рязанской области изменится в период ремонта и путевых работ с 29 мая до 18 июня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МЖД.

"С 29 мая по 18 июня на Казанском направлении Московской железной дороги продолжатся ремонтно-путевые работы. <...> Обращаем внимание пассажиров, что на время работ у ряда поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, некоторые поезда выведут из расписания", - сообщили в пресс-службе.

Так, 29 мая, 5 и 12 июня, а также в ночь на 1-4, 8-11, 15-18 июня (с 22:00 мск до 06:30) железнодорожники завершат ремонт 12 км пути на участке Раменское - Быково. Аналогичные работы предстоит выполнить с 09:00 2 июня до 09:00 11 июня на участке 297 км - Кораблино протяженностью 5 км. На перегоне Пески - Голутвин 31 мая, 1-4 и 7-9 июня с 06:30 до 16:30 планируется уложить около 1 км бесстыкового пути.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.