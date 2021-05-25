В Москве отреставрировали беседки-ротонды в Парке Горького

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. В Москве завершились работы по реставрации беседок-ротонд на Пушкинской набережной в Парке Горького. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Завершилась реставрация знаменитых беседок-ротонд Голицынской больницы. Они украшают Пушкинскую набережную в Парке Горького", - говорится в сообщении.

Отмечается, что белокаменные строения были возведены в 1802 году по проекту архитектора Матвея Казакова и входили в архитектурный ансамбль Голицынской больницы. Реставрационные работы началась в конце февраля 2019 года.

"Первый этап реставрации включал в себя усиление и ремонт фундамента беседок-ротонд. Затем специалисты приступили к самому трудоемкому процессу - полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменили металлические сердечники, отреставрировали белокаменный антаблемент. Завершающим этапом стало восстановление деревянных конструкций кровли и куполов", - сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ротонды Голицынской больницы входят в число объектов культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы проводились по согласованному проекту и под контролем Мосгорнаследия.

"Белоснежные беседки-ротонды с изумрудными куполами являются настоящим украшением Парка Горького - невозможно представить себе Пушкинскую набережную без этих узнаваемых символов. <…> Близость к воде и знаковым объектам, таким как Крымский мост, делают их особенно привлекательными для фотосессий, поэтому беседки так часто встречаются на панорамных фотографиях наравне с аркой главного входа и Фигурным фонтаном. Рады объявить сезон летних фотосессий открытым", - добавил директор Парка Горького Павел Трехлеб, чьи слова также приводятся в сообщении.