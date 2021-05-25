Театр "Шалом" в Москве может возобновить работу к 1 ноября

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский театр "Шалом" может вновь открыться для зрителей к 1 ноября 2021 года. Об этом сообщила во вторник первый заместитель руководителя столичного департамента культуры Галина Лупачева на заседании круглого стола в Московской городской думе о ходе проведения работ по реставрации и оснащению театров Москвы.

Театр "Шалом" закрылся на ремонт в 2015 году. После реконструкции в здании театра появилась вторая - малая сцена, которая станет в том числе арт-пространством для общения зрителей и актеров. Помимо этого, была трансформирована большая сцена театра, сценическое пространство дополнено новыми технологиями.

"Что касается театра "Шалом". Тут осуществлялась не реконструкция, а капитальный ремонт. Там были я считаю проблемы со стороны театра. Но я надеюсь к 1 ноября вновь откроется", - сказала Лупачева.

Ансамбль театра сформировался в 1973 году. С 1988 года театр под названием Московский еврейский театр "Шалом" открылся в здании на Варшавском шоссе. Тогда же руководителем стал актер и режиссер Александр Левенбук. Это единственный театр в Москве, который целиком и полностью посвящен еврейской культуре.

Лупачева также проинформировала, что сейчас проходят работы по капитальному ремонту и реконструкции в театре на Малой Бронной. "Мы надеемся, что в следующем году в первом квартале, начале второго квартала завершится капитальный ремонт театра на Малой Бронной и они смогут вернуться к себе домой", - уточнила Лупачева.