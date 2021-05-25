Зеленый театр на ВДНХ начнет работать 28 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Легендарный Зеленый театр ВДНХ в Москве откроет новый сезон 28 мая авторской программой арфиста-виртуоза Александра Болдачева "Арфа мира", сообщила пресс-служба ВДНХ.

"28 мая Зеленый театр ВДНХ вновь откроет двери на время теплого сезона. Здесь состоится традиционный и завоевавший доверие у публики фестиваль искусств "Вдохновение", программа "Джазовая мозаика", а также можно будет послушать выступления легенд отечественного рока. Программа, включающая в том числе бесплатные концерты и фестивали, предназначена для людей разных возрастов и вкусов. 28 и 29 мая хедлайнер современного развития арфы в мире, композитор и продюсер Александр Болдачев представит свою программу "Арфа мира", - говорится в сообщении.

В эти дни вместе с Александром Болдачевым на сцену выйдут яркие представители инструментального жанра: российско-американский виолончелист-виртуоз, лауреат международных конкурсов Борислав Струлев и ансамбль солистов Gaudeo, популярная российская группа Pompeya. 29 мая на концерте "Арфа: Великое наследие" гости Зеленого театра познакомятся со значимыми произведениями, написанными для арфы советскими и российскими композиторами, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра Министерства обороны РФ под управлением известного на весь мир итальянского дирижера маэстро Фабио Мастранджело.

Кроме этого, на сцене со 2 июня по 18 августа пройдут десять выступлений с участием многих известных джазовых коллективов. Среди них - джаз-оркестр под управлением всемирно известного саксофониста Игоря Бутмана, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, проект "Сказки Чижика", "Старый добрый Dixieland", Urartu jazz, Art Music Brass Band. В конце каждого концерта зрителей ждут интерактивные мастер-классы и джем-сейшены, в которых сможет принять участие любой желающий. Мероприятия, запланированные в Зеленом театре на ВДНХ, пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Зеленый театр - ровесник Главной выставки страны, отметил в позапрошлом году 80-летний юбилей. Построенный в 1939 году объект был полностью обновлен в 1954-м. В разное время на сцене театра выступали Леонид Утесов, Государственный симфонический оркестр СССР, Алла Пугачева, Дмитрий Хворостовский, Юрий Башмет, Хор имени Пятницкого, Ансамбль народного танца Игоря Моисеева, а также легенды русского рока - Борис Гребенщиков, "Воскресение", "Моральный кодекс". Зеленый театр всегда был площадкой проведения уникальных собственных проектов Выставки - фестивалей духовых оркестров и "Вдохновение".