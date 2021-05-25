Старинную пожарную часть в Москве отреставрируют до конца года

МОСКВ, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить работы по сохранению пожарной части села Черкизово до конца 2021 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Начинается последний этап реставрации старинной пожарной части. Закончить весь комплекс работ по сохранению пожарной части села Черкизово планируется до конца 2021 года. После завершения работ историческое здание приспособят под современные нужды", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в 2016 году здесь случился пожар, во время которого серьезно пострадали все деревянные конструкции и кровля. С 2019 года под контролем Мосгорнаследия на объекте идут масштабные работы по его сохранению.

"Пожарная часть села Черкизово - очень интересный памятник с непростой судьбой. Уже больше года реставраторы кропотливо возвращают дому и каланче исторический облик. Сейчас специалисты заканчивают воссоздавать второй этаж - практически смонтирован весь сруб. Следующим шагом станет восстановление каланчи и кровли памятника", - сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он отметил, что уже проведены работы по усилению сводов "монье", расчищена территория, усилены все конструкции, в порядок приведены полы в помещениях. Далее будет раскрыта и восстановлена уцелевшая историческая кирпичная кладка первого этажа и каланчи, дополнены утраченные элементы, воссозданы деревянные оконные рамы. Внутренняя отделка дома с каланчой не сохранилась, а лестница, ведущая на третий этаж каланчи, практически разрушилась. В ходе реставрации специалисты также воссоздадут ее по историческим чертежам.

После окончания работ на первом этаже дома планируется открыть кафе и магазин.

О здании

Двухэтажный дом в стиле эклектика возвели в 1900-х для ткацкой фабрики на территории села Черкизова, которое стало частью Москвы в начале XX века. Владелец постройки, бывший крестьянин Рязанской губернии Иван Мальцев, открыл в нем производство платков.

На первом этаже, построенном из кирпича, располагались ткацкие цеха, а на втором, деревянном, жилые комнаты. Кирпичные фасады первого этажа были украшены угловыми выступами белого цвета, которые создавали контраст с красными стенами. Нижний уровень визуально отделялся от верхнего карнизом, под которым был выложен кирпичный фриз - горизонтальная полоса, обрамляющая строение. Второй этаж возвели из бревен, а сверху обшили досками. Окна украшали рамочные деревянные наличники.

Под пожарную часть здание приспособили в 1924-1927 годах. Тогда же к нему пристроили трехэтажную каланчу. Ее фасады также выполнены из кирпича и повторяют декор первого этажа пожарной части. Автором проекта реконструкции здания предположительно был архитектор Александр Куровский. Пожарную каланчу возвели с северной стороны дома. Тогда же сделали небольшую пристройку с лестницей, некоторые оконные проемы первого этажа заложили, а другие превратили во въездные ворота.

Александр Куровский (1899-1959) окончил Московский архитектурный институт. Он работал под руководством знаменитого архитектора Алексея Щусева в архитектурно-проектной мастерской № 2 Моссовета. Им были подготовлены проекты многих зданий пожарных частей, возведенных на окраинах Москвы в первой трети XX века.