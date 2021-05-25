Число кандидатов на выборах в Москве может вырасти благодаря сбору до 50% подписей онлайн

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество кандидатов на выборах в столице теоретически может возрасти после принятия Мосгордумой закона о возможности сбора кандидатами 50% подписей избирателей онлайн, при этом многое будет зависеть от качества работы штабов кандидатов, так как половина подписей должна быть собрана традиционным способом, сообщил журналистам во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Были внесены соответствующие изменения в избирательный кодекс Москвы, которые касаются в первую очередь возможности самовыдвиженцев собирать подписи избирателей электронным путем через портал госуслуг. <...> Это очень большая помощь любому самовыдвиженцу. Как человек, много раз участвующий в выборах, работая в различных штабах кандидатов, [могу сказать, что] всегда основной проблемой были сбор, проверка и сдача подписей. Мы понимаем, что 50% подписей, которые могут быть собраны через портал государственных услуг, априори будут являться легитимными. Необходимо даже сделать комплимент в адрес системных партий, которые представлены в Государственной думе, что они не испугались проголосовать за данное решение, потому что таким образом они усиливают конкуренцию: самовыдвиженцам облегчается сбор подписей; однако во время заседания [в Мосгордуме] этот закон был поддержан исключительно представителями "Единой России", другие системные партии - "Яблоко", коммунисты, "Справедливая Россия", - все проголосовали против", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос ТАСС.

19 мая депутаты Мосгордумы на пленарном заседании приняли закон, предусматривающий возможность проведения дистанционного электронного голосования и онлайн-сбора подписей избирателей на выборах в Москве в 2021 году. Согласно документу, количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), составляет 50% от установленного городской комиссией количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата.

Ранее Шапошников пояснял, что с точки зрения предоставляемых гражданином личных данных, сбор подписей в электронном виде идентичен сбору подписей на бумаге. Решение, каким именно способом собирать половину от необходимого количества подписей: традиционным или электронным - остается за кандидатом. Нововведение будет действовать на предстоящих дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам - № 37 и 19, которые состоятся одновременно с выборами депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года.