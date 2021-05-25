НКО потомков Московского народного ополчения может появиться в столице

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Потомки участников Московского народного ополчения планируют создать в столице некоммерческую организацию, сообщил журналистам во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мы получили предложение от потомков ополченцев, которые предлагают в Москве создать общественную некоммерческую организацию потомков Московского народного ополчения. Сейчас мы продумываем возможность создания такой организации, и я не исключаю, что такая организация появится в Москве", - сказал Шапошников.

Ранее он сообщал, что в столице по инициативе депутатов Мосгордумы и при поддержке правительства Москвы реализуется патриотическая программа "Памяти Московского народного ополчения". Цель программы - координация работы по увековечению памяти бойцов Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Она включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении. В реализации программы участвуют представители ветеранского сообщества столицы, члены Молодежной палаты при Мосгордуме, родственники ополченцев.

Кроме того, в настоящее время ведется подготовка юбилейных памятных мероприятий, посвященных 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и Битвы за Москву.