Шапошников объяснил, почему заседания Мосгордумы идут более 10 часов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Большая продолжительность заседаний Мосгордумы обусловлена политическими заявлениями депутатов, которые не относятся к повестке, а не обсуждением законодательных инициатив, пояснил журналистам во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Москвичи ждут от Московской городской думы работы над законодательством, принятия необходимых норм законов, не пустой болтовни или трепа с трибун или сведения каких-то счетов. Если обратите внимание на статистику: 1 220 выступлений, [то есть] на каждый закон - 81 выступление. И после этого мы задаемся вопросом, почему мы проводим в зале пленарных заседаний 10-15 часов? Большинство выступлений, к сожалению, не относится к вопросу повестки дня, который мы рассматриваем, <..> звучат выступления политические, связанные с переходом на личности, с тем, чтобы внести хаос в проведение заседаний, большинство выступлений посвящено не вопросам повестки дня, а регламентным нормам", - сказал Шапошников, подчеркнув, что на каждом заседании предусмотрен специальный раздел "Разное" для выступлений, политических заявлений и запросов депутатов.

О работе в весеннюю сессию

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгордумы, за весеннюю сессию в этом году парламентарии провели шесть очередных заседаний в очном и дистанционном форматах и одно внеочередное заседание. Депутаты рассмотрели 45 вопросов, приняли 15 законов и 50 постановлений. Кроме того, за этот период в думу поступило 7,6 тыс. обращений граждан, в окружные приемные депутатов обратились 8,5 тыс. человек. Парламентарии провели 80 дистанционных приемов, на которых приняты 240 человек.

Последнее заседание Мосгордумы в весеннюю сессию 2021 года состоялось 19 мая, но было "разбито" на два и суммарно продлилось почти 15 часов, завершившись в 00:54 мск. Так, столичные парламентарии начали работу в 10:00 мск среды, 19 мая, не успев обсудить все запланированные в повестке дня вопросы до завершения заседания, сделали перерыв в 18:50 и начали внеочередное заседание в 19:20 мск. В итоге последнее заседание весенней сессии 2021 года завершилось уже в 00:54 мск четверга.

Летние каникулы и рассмотрение бюджета

Московская городская дума планирует уйти на летние каникулы с 24 мая до 19 сентября, в это время не планируется проводить пленарные заседания и заседания профильных комиссий. При этом депутаты продолжат работать в столичных округах, а также проводить встречи с москвичами и участвовать в дискуссиях по необходимым изменениям столичного законодательства. Кроме того, парламентарии смогут работать в своих политических партиях, которые готовятся к выборам в сентябре. Эта сессия стала четвертой для седьмого созыва Мосгордумы, избранного в 2019 году.

"Осенняя сессия у нас традиционно связана с рассмотрением бюджета на следующий период. Я думаю, что осенняя сессия в основном будет посвящена этому главному финансовому документу. Плюс у нас предстоит отчет уполномоченного по правам человека, отчет по исполнению бюджета, отчет мэра - традиционные вопросы, которые находятся в рамках осенней сессии. Все эти вопросы будут в повестке дня. Количество заседаний, я думаю, у нас увеличится, [также] будем смотреть, что будет происходить с эпидемиологической обстановкой [в Москве]", - заключил Шапошников.