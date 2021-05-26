В Московском регионе в среду ожидается до 25 градусов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Московском регионе воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 13 градусов, по области - до 10 градусов.

Скорость южного и юго-западного ветра не превысит в среду 11 м/с. "По области местами кратковременный дождь", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.