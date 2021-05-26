В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Прием заявок от московских предпринимателей на участие в столичном акселераторе креативных индустрий открыт с 26 мая. Об этом сообщила в среду заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Акселераторы - относительно новое направление поддержки бизнеса, которое правительство Москвы развивает с 2019 года. В этом году мы приглашаем к участию в одном из таких проектов предпринимателей, работающих в креативных сферах. Основная программа акселератора креативных индустрий продлится 10 недель. Подготовку смогут пройти 90 команд", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, в рамках акселератора запустят шесть треков - "Исполнительское искусство" (Performing Arts), "Мода и дизайн" (Fashion & Design), "Рекламные технологии" (AdTech), "Издательское дело/новые медиа" (Publishing/New Media), "Архитектура" (Architecture), "Искусство и музыка"(Art & Music).

Акселератор креативных индустрий включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную. Зарегистрироваться для участия в них можно на сайте.

К обучающей программе, которая пройдет онлайн, могут присоединиться юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в Москве. Ожидается более 200 участников, продолжительность - две недели. Зарегистрироваться на обучающую программу можно до 8 июня. Основная акселерационная онлайн-программа пройдет с 24 июня по 31 августа. Регистрация на нее открыта до 23 июня. В программе, рассчитанной на 10 недель, примут участие 90 московских компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих готовый продукт и опыт первых продаж, а также команду из более чем двух человек.

"Каждая команда получит квалифицированного наставника и эксперта из отрасли, которые будут еженедельно консультировать участников по проекту. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.