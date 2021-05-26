В каждом районе Москвы организацию движения будет курировать отдельный координатор ЦОДД

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новый пилотный проект запустили в Центре организации дорожного движения. В рамках которого теперь каждом районе Москвы за организацией движения будет следить отдельный координатор ЦОДД, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Дорожные координаторы будут курировать каждый из районов отдельно. Это позволит более тщательно рассматривать предложения горожан и быстрее разрабатывать новые проекты", - говорится в сообщении.

Ежедневно в ЦОДД поступают обращения от жителей. Москвичи просят не только решить проблемы, возникающие на дорогах, но и делятся идеями. Обычно все вопросы, волнующие горожан, рассматривают дорожные координаторы.

"Написать координаторам можно и на электронную почту: koordinator-codd@transport.mos.ru. В теме письма следует указать свой округ и район. Ранее в Москве было 12 дорожных координаторов. В каждом округе работал один человек, а в Центральном их было двое. Сейчас в рамках пилотного проекта штат расширяется", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в Северо-Западном округе Москвы работают четыре специалиста. Каждому из новых сотрудников поручили курировать по два района.

"Если эксперимент докажет свою эффективность, в остальных районах столицы координаторы тоже появятся. Новые кураторы уже приняли участие в первой онлайн-встрече с жителями и подготовили шесть предложений. Все они будут реализованы", - сказал Ликсутов.