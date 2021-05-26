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Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ

Мэр Москвы сообщил, что на ВДНХ ведутся работы по строительству нового Экспоцентра, колеса обозрения и детского парка, а также откроются 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 15 общественных пространств планируется открыть на ВДНХ в Москве в 2021 году. Об этом в среду написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"В этом году на ВДНХ будет открыто порядка 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита", - написал мэр.

Он добавил, что также на ВДНХ ведутся работы по строительству колеса обозрения.

"Плюс большие проекты связаны со строительством колеса обозрения, детского парка, уникального по своим технологическим инновациям, а также огромного нового Экспоцентра. Я думаю, что в течение трех-четырех лет эта работа закончится", - отметил мэр.

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