"Утконос" запустит в Москве сеть вендинговых автоматов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Интернет-ретейлер "Утконос" планирует летом запустить в Москве сеть вендинговых автоматов. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию "Утконос онлайн" Михаил Часовников.

"В середине лета "Утконос онлайн" запустит пилотный проект по продаже готовых блюд собственной торговой марки "#Пойдупоем" через холодильники самообслуживания (разновидность вендинговых аппаратов - прим. ТАСС). Покупателям будет предложен ассортимент из 30 наименований супов, вторых блюд и блинчиков", - сказал он.

Часовников отметил, что на первом этапе компания установит восемь автоматов: они появятся в бизнес-центрах и на территории жилых комплексов Москвы. В планах развить сеть до 100 точек и более, если проект окажется успешным, добавил он.

"Утконос онлайн" - сервис доставки продуктов, обеспечивает доставку продуктов и сопутствующих товаров по Москве, Московской области, а также в Тулу, Калугу, Завидово и Тверь. В октябре 2020 г. компания вышла на рынок Санкт-Петербурга.