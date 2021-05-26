Участок набережной Марка Шагала в Москве откроют во второй половине 2021 года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Участок набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина в квартале Зиларт планируется открыть в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщил журналистам директор по строительству генподрядной организации по благоустройству набережной "Организатор" Виктор Исаев.

"Набережная - это комплекс объектов, этот причал с двумя спусками к воде, это прилегающая дорога, это четыре павильона. Планируется ввод данной набережной в третьем квартале 2021 года", - сказал Исаев.

Он также отметил, что причал на набережной входит в первый этап перспективных маршрутов развития речного пассажирского транспорта. В целом протяженность участка набережной достигает 670 м.

Строительство первого участка набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина было начато в мае 2019 года.

О застройке бывшего ЗИЛ

Завод имени Лихачева (ЗИЛ) был основан в 1916 году. С 1924 по 2009 год он выпустил около 8 млн грузовых автомобилей, 40 тыс. автобусов и 12 тыс. легковых автомобилей, холодильники, велосипеды. В 2013 году производство на заводе было приостановлено.

Власти Москвы приняли проект перепланировки территории завода. В целом реализация проекта по реорганизации бывшей промзоны займет около 10-15 лет, будет реновировано 392 га, это самый большой проект обновления бывшей промышленной зоны в Европе. Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий - 6,4 млн кв. м, из которых 4,7 млн кв. м находятся непосредственно на заводской земле.