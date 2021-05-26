В Москве откроются шесть детских лагерей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС взяли на контроль шесть оздоровительных лагерей на территории Москвы, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного ГУ МЧС России Александр Бобров.

"На учет взято шесть объектов детского оздоровительного отдыха, которые расположены на территории города (это к вопросу, что у нас в этом году будет задействовано шесть лагерей). В отношении еще трех с круглосуточным пребыванием организовано проведение внеплановых выездных проверок по соблюдению требований пожарной безопасности. Все они будут завершены до начала оздоровительной кампании, до заезда детей в первую смену", - сказал он.

Бобров отметил, что все лагеря оборудованы системами оповещения о пожарах, сигнал от которых также поступает в пожарные части. Также в наличии везде имеются первичные средства пожаротушения, тревожные кнопки для вызова полиции. Кроме того, с персоналом лагерей проведены инструктажи и тренировки по эвакуации, эти же занятия сотрудники МЧС проведут с детьми, когда те заедут в лагеря.

А вот палаточные лагеря для детей на территории Москвы открывать пока не планируется. "В Москве у нас их не будет пока, надеюсь", - добавил Бобров.

"Хочу сказать и успокоить всех: у нас не зафиксировано ни одного пожара или возгорания в детских лагерях за всю историю их существования", - подчеркнул сотрудник столичного главка МЧС.