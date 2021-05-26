Более 10 тыс. человек приняли участие в первом туристском марафоне школьников в Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Победители и призеры Первого Московского туристского марафона школьников получили награды от столичных властей, всего в марафоне приняли участие более 10 тыс. человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В столице наградили победителей и призеров Первого Московского туристского марафона школьников, который стартовал 25 января 2021 года. Участники получили дипломы и памятные подарки от Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма", - говорится в сообщении.

В рамках марафона столичные школьники вместе со своими родителями проходили туристско-краеведческий маршрут. У ребят была уникальная возможность практиковаться и индивидуально: гулять по заранее подготовленному маршруту и проводить время с пользой.

"За весь период проведения мероприятий в них приняло участие более 10 тысяч обучающихся из всех административных округов Москвы. Большая часть программы включала выезды, тренировки, практические занятия на природе, слеты, соревнования, туристские походы и экспедиции. Все мероприятия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы.

Первый этап проводился школами в рамках внеурочного занятия или классного часа. Педагоги показывали ребятам обучающие ролики, подготовленные Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма. На занятиях школьники также выполняли задания туристской викторины. На первом этапе приняли участие более 7,7 тыс. учащихся. "На второй этап заявки прислали 122 коллектива и более 400 отдельных участников. Здесь участникам необходимо было подготовить и исполнить туристскую песню. Для выполнение практических заданий третьего этапа марафона было подготовлено 22 дистанции в 20 парках города Москвы", - говорится в сообщении.

Московский туристский марафон школьников в этом году проводится впервые с целью популяризации и развития детско-юношеского туризма в условиях цифровизации и действия временных ограничительных мер. Организатором выступил Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма. К участию в туристском марафоне допускались школьники Москвы всех возрастов и семейные команды с участием в команде не менее одного школьника.