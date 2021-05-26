Победителей проекта "Многонациональная Победа" наградили в Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек приняли участие в конкурсе на включение семейных историй в народный альманах "Незабытые истории Победы". Награждение победителей состоялось в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

В этом году конкурс, который проводился в рамках проекта "Многонациональная Победа", был посвящен 80-летию битвы за Москву. Жюри, состоящее из Героев России, из 3 тыс. рассказов выбрало 80 историй, которые вошли в альманах "Незабытые истории Победы". Авторам-победителям подарили печатную версию этого издания.

"Сегодня мы подводим итоги прекраснейшего проекта, который у нас уже второй год проходит. Этот проект называется "Многонациональная Победа". <...> В этом году в конкурсе участвовало в три раза больше людей, чем в прошлом - более 15 тыс., которые представляли 47 регионов нашей страны", - сказал Сучков.

Он отметил, что в рамках проекта также проходил народный марафон "Вспомним всех поименно", в котором приняли участие более 12 тыс. человек. Они опубликовали в социальных сетях фотографии времен Великой Отечественной войны из личных альбомов и рассказали о семейных героях, которые запечатлены на них.

"И у нас интерактивная выставка была организована, где были представлены герои Советского Союза разных национальностей. Эта выставка представлена и здесь, в Музее Победы, уже в офлайн-режиме. И, наконец, были опубликованы видеоролики о героях сегодняшних дней, о героях Российской Федерации", - добавил Сучков.

О церемонии

Церемонию награждения провела певица и телеведущая Илона Броневицкая. Также на ней присутствовали Герой России, председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой, вице-адмирал, заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин. Все материалы, поступившие на конкурс, были переданы на церемонии на хранение в архив Мультимедийного музейного комплекса "Дорога памяти" главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке "Патриот" в Подмосковье.

Проект "Многонациональная Победа" реализуется некоммерческим фондом "Международные интеграционные технологии" при поддержке столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.