Собянин вручил премии победителям конкурса "Прорыв года"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московские предприниматели смогли преодолеть все сложности, связанные с пандемией коронавируса, и готовы двигаться вперед, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии вручения представителям столичного бизнес-сообщества премии "Прорыв года" в среду.

"Мы пережили непростые времена, весь мир пережил, все города и мы - Москва - и предпринимателям круто досталось. Я очень рад, что вы в зале, улыбаетесь, что у вас хорошее настроение. С праздником вас! К сожалению, не все предприятия выжили, не все чувствуют себя после таких серьезных ударов прекрасно, но в основном московский бизнес выжил и двигается вперед во многом благодаря вам, вашей энергии, вашим усилиям, вашему мужеству", - сказал мэр.

Собянин добавил, что для участия в премии было подано более 4,5 тыс. заявок. Победителями стали 10 компаний. "Когда мы называли премию "Прорыв", мы вообще не предполагали, что действительно это будет так в тему. Действительно 2020 год был прорывом, через сложности, через проблемы", - добавил он.

Собянин напомнил, что год назад, когда началась пандемия, московское правительство принимало одно за другим решения о мерах поддержки бизнеса, предпринимательства, людей. По словам мэра, несмотря на то, что по итогам 2020 года в московском бюджете образовался приличный дефицит, этот дефицит можно покрыть только одним способом - "движением вперед, инвестициями, не останавливаться".

"Мы всегда ставили себе задачу, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. Чтобы у нас были лучшие школы, больницы, рестораны, кафе, инновационные предприятия и лучшие цифровые решения. Наш город должен быть лучшим и будет им", - заявил Собянин.

Первый конкурс "Прорыв года" состоялся в 2019 году, тогда лауреатами награды стали девять предприятий малого и среднего предпринимательства. Лауреаты премии получают статуэтку, сертификат, а также право на индивидуальную коммуникационную программу продвижения от правительства Москвы.