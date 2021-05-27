Первые 10,8 тыс. пассажиров экспрессов Москва-Тверь оплатили проезд с помощью Fast Track

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Почти 11 тыс. пассажиров скоростных поездов "Ласточка" на участке Москва - Тверь на Ленинградском направлении железной дороги воспользовались новой системой бесконтактной оплаты проезда Fast Track за два первых месяца ее действия. Наиболее часто пассажиры используют банковские карты или телефоны для оплаты пригородных поездок на Ленинградском вокзале, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"За первый месяц новой системой Fast Track воспользовались 5,1 тыс. пассажиров, за второй - 5,7 тыс. Так, рост составил 12%. Наиболее часто новой функцией оплаты проезда на турникете пользуются пассажиры Ленинградского вокзала (3,9 тыс. раз за два месяца), станции "Химки" (3,1 тыс. поездок за два месяца) и Зеленограда (1,3 тыс. раз за два месяца); реже всего Fast Track пользуются на станциях "Редкино", "Поварово" и "Завидово" - на каждой менее 100 за два месяца", - сказали в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что на данный момент по новой системе оформляется чуть более 1% разовых билетов на экспрессы.

"В первый месяц около 14% поездок были с ошибками: пассажиры забывали прикладывать к турникету карту или телефон при выходе на станции, у них случайно считывалась карта вместо абонемента и т. д. Все проблемные вопросы решали в пользу пассажира, даже если он сам был не прав. Сейчас число ошибочных поездок снизилось до 9%. Относимся по-прежнему лояльно - идет период привыкания", - заключили в пресс-службе МТППК.

Кратчайший путь

Первая в России система бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах - Fast Track - заработала на Ленинградском направлении железной дороги 24 марта. Теперь оплатить проезд в скоростных "Ласточках" на участке Москва - Тверь можно на турникетах.

Новая система поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространенные платежные системы: Visa, Mastercard и "Мир". Списание средств происходит после прикладывания банковской карты или устройства с технологией бесконтактной оплаты к турникетам на начальной и конечной станции маршрута. Система Fast Track сама вычисляет нужный тариф и автоматически списывает его со счета пассажира - эквайринг и процессинг обеспечивает ВТБ.

На первом этапе оплатить проезд с помощью системы Fast Track могут пассажиры поездов "Ласточка" 7000-й нумерации. Бесконтактная оплата работает на всех станциях, где останавливаются экспрессы. На большинстве станций валидация осуществляется на турникетах, а где их нет - в кассе или билетном автомате.