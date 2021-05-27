Москва заняла второе место среди мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией COVID-19

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Рейтинг глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией составил Центр экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ, Москва заняла второе место, уступив Сингапуру. Об этом сообщили в пресс-службе ВШЭ.

Центр проанализировал эффективность действий городских властей в период пандемии COVID-19. Комплексный рейтинг охватывает данные с февраля 2020-го по май 2021-го года и включает выборку из 19 мегаполисов, в которых проживает 230 млн. человек.

"На основании данных о состоянии систем здравоохранения, а также стабильности экономики и социальной сферы в период пандемии и устойчивости городского бюджета Москва заняла второе место после Сингапура. Такая позиция стала возможной за счет проведения сбалансированной политики и достаточно высоких показателей по всем компонентам. Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ВШЭ, важным фактором стало и то, что город за счет накопленных остатков смог сильно увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку граждан. По этому показателю Москва вышла на первое место среди глобальных мегаполисов, увеличив расходы в 2020 году с 279 до 400 млрд рублей, и планируя их наращивать в 2021-м году.

Автор исследования, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов уточнил, что наилучшие показатели у азиатских мегаполисов - Сингапура, Шанхая, Сеула, Пекина, которые вошли в топ-5. Национальные экономики АТР в целом понесли меньшие потери по сравнению с Европой и Северной Америкой. Власти этих городов также смогли организовать эффективные системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений. Первое место именно Сингапура связано в том числе и масштабными расходами города-государства на поддержку населения и бизнеса.

В сентябре прошлого года НИУ ВШЭ уже проводило исследование эффективности экономической политики крупных мегаполисов по итогам первый волны коронакризиса. Тогда было проанализировано 15 городов.