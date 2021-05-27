В Новой Москве загорелось оборудование для производства плитки на площади 100 кв. м

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Оборудование для производства плитки загорелось в Новой Москве на площади 100 кв. м. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Москве, возгорание локализовано.

"В 07:37 мск поступило сообщение о пожаре в деревне Марушкино на Агрохимической улице. В отдельно стоящем здании произошло возгорание оборудования для производства плитки и складируемых материалов на площади 100 кв. м. В настоящее время пожар локализован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают пожарные, сведений о пострадавших не поступало.