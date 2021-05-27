Более 400 устаревших коллекторов модернизируют в Москве в этом году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты "Москоллектора" начали масштабные работы по ремонту и замене морально устаревших вентшахт и венткиосков на новые и современные. Всего планируется отремонтировать в 2021 году более 400 вентиляционных сооружений, сообщили в четверг в пресс-службе АО "Москоллектор".

"В 2021 году в Москве более 400 вентиляционных шахт обретут новый современный вид, специалисты ремонтируют и демонтируют старые вентиляционные домики, устанавливают на их место модернизированные решётки. Также проводятся работы по облицовке вентиляционных шахт гранитом Покостовского месторождения. Гранит долговечен, имеет низкую пористость и не впитывает грязь. Современные технические решения и использование качественных и надежных материалов позволит новым сооружениям вписаться в городской ландшафт на долгие годы", - приводятся слова главного инженера АО "Москоллектор" Павла Киселева.

Благодаря вентшахтам и венткиоскам, обеспечивается естественный приток наружного воздуха в объектах коллекторного хозяйства Москвы, где проложены коммуникации, обеспечивающие теплом, водой и электричеством множество социальных объектов, жилых домов и административных зданий. В числе коллекторов, где модернизируют внешний вид наземных сооружений, - "Внуково-1", "Бутырский", "Варшавский", "Дмитровский", "Свободный", а также ряд инженерных сооружений в других коллекторах столицы.