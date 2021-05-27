В Москве с начала года составили 209 тыс. протоколов за неуплату штрафов за нарушение ПДД

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция составила с начала этого года 209 тыс. административных протоколов в отношении неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Сотрудниками Госавтоинспекции Москвы продолжена системная работа по выявлению, задержанию и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания. За 4 месяца 2021 года составлено 209 тысяч административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ - "Уклонение от исполнения административного наказания", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что управление ГИБДД Москвы напоминает участникам дорожного движения, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов проводится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником дорожно-патрульной службы, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий.

"Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов", - заключили в ГИБДД.