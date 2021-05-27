В Москве открылась регистрация на I Всероссийский форум классных руководителей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Регистрация на I Всероссийский форум классных руководителей, который пройдет с 9 по 10 октября, открылась в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг пресс-службе форума.

"Открылась регистрация участников на I Всероссийский форум классных руководителей, который пройдет 9-10 октября в Москве и объединит 1000 специалистов со всей страны", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что подать заявку на участие может любой желающий с опытом работы классным руководителем. На форум также приглашаются кураторы по воспитательной работе колледжей и техникумов. Участников определят по итогам отбора, в ходе которого будут оцениваться их профессиональные достижения и личные качества, такие как активность, интерес к современной культуре, открытость новому.

"Среди целей проведения форума - создание профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на принципах гуманизма, нравственности и справедливости. Участников форума ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом", - рассказал собеседник агентства.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, на предстоящем форуме вопросам воспитания и технологиям, методикам, наработкам в этой сфере будет отводиться особая роль.

Образовательная программа форума будут включать такие ключевые темы, как организация воспитательной работы при реализации образовательных программ, классное руководство как ядро системы воспитания, психология воспитания и обучения, интернет как инструмент современного педагога, образ учителя и его взаимодействие с внешним миром, инклюзивное и семейное образование, здоровьесберегающие технологии в школе.