В Москве выручка предприятий торговли и услуг выросла на 36,5% с начала года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Выручка предприятий торговли и услуг в Москве с января по апрель включительно выросла на 36,5%, в апреле она составила 1,25 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Рост оборотов предприятий торговли и услуг за апрель по сравнению с мартом составил 6,3%, мартовские показатели выше февральских на 16,7%, а оборот февраля превысил результат первого месяца 2021 года на 10,1%. В целом с января по апрель выручка предприятий торговли и услуг города увеличилась более чем на треть - на 36,5% - и составила 1,25 трлн рублей за апрель", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что восстановление оборотов торгующих и оказывающих услуги организаций в Москве в текущем году идет динамично от месяца к месяцу и по всем направлениям. Оборот торговли с января по апрель включительно вырос на 30%, составив в апреле 551,9 млрд рублей, оборот сферы услуг, в том числе финансовых, страховых и услуг связи, - на 42,1% и составил 703,8 млрд рублей.

В свою очередь руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что обороты непродовольственной торговли увеличились за этот же период на 23,8%, торговли продовольственными товарами - на 13,6%. Максимальный прирост выручки в апреле по сравнению с январем зафиксирован у мебельных магазинов, оборот которых вырос на 38,5%. Оборот существенно вырос также у магазинов одежды и обуви: в этих сегментах прирост к январю составил 21,5% и 28,9% соответственно.

Как отмечают в Аналитическом центре Москвы, устойчивую позитивную динамику также демонстрируют гостиничная и ресторанная сфера. Оборот предприятий общественного питания с января по апрель вырос на 33,9% и составил за последний месяц 32,4 млрд рублей, что сопоставимо с показателями первых "докризисных" месяцев 2020 года (в среднем оборот в январе - феврале 2020 составил 32,5 млрд руб.). В то же время выручка московских гостиниц по итогам апреля достигла 6,3 млрд рублей и выросла за последний месяц на 13,4%. Прирост с января по апрель составил 45,2%.