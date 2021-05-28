В сервисе "Библиотеки Москвы" заработал новый фильтр

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Новый фильтр, который позволяет посмотреть, есть ли книга в нужной библиотеке, появился в онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Сервис поиска книг "Библиотеки Москвы" стал еще удобнее для пользователей. С помощью нового фильтра они могут найти нужное произведение в своих любимых библиотеках всего за несколько минут. Нововведение позволяет конкретизировать запрос и ограничивать поиск по своему усмотрению. Книги можно искать как в одной библиотеке, так и сразу в нескольких", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

Пользоваться сервисом поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы" могут обладатели стандартной или полной учетной записи на портале mos.ru. Также необходимо иметь единый читательский билет.

"Чтобы забронировать книгу, нужно открыть раздел "Услуги" на портале mos.ru и перейти в категорию "Культура, спорт и отдых". Здесь надо выбрать раздел "Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг", - говорится в сообщении.

Подобрать нужные издания помогут фильтры. Книги можно искать сразу по нескольким параметрам: по названию, автору, издательству и другим. Также можно указать, в каких конкретно библиотеках нужно вести поиск. Можно поискать нужную книгу и сразу во всех читальнях города. Сервис отобразит адреса, телефоны и время работы библиотек, где ее можно забронировать онлайн.