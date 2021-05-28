Спрос на "зеленые" облигации Москвы более чем на 20% превысил объем выпуска

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Инвесторы приобрели 100% ценных бумаг Москвы 74-го выпуска, объем заявок на покупку семилетних "зеленых" облигаций столицы составил 86,3 млрд рублей, сообщила ТАСС в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"Итоги прошедших торгов показали высокий спрос со стороны участников фондового рынка на первые в России "зеленые" субфедеральные облигации. Объем размещения составил 70 млрд рублей. Спрос на 23% превысил предложение: поступила 721 заявка на сумму 86,3 млрд рублей. Ставка купонного дохода установлена на уровне 7,38% годовых. Это соответствует заявленному диапазону доходности и ниже прогнозов участников рынка", - сказала Зяббарова.

По ее словам, в рамках размещения 74-го выпуска физическим лицам были предоставлены преимущества по приобретению облигаций при тождественной ставке купонного дохода независимо от времени подачи заявок. "Физическими лицами было подано 609 заявок на сумму более 700 млн рублей. Все они были удовлетворены. Основными инвесторами выступили банки, инвестиционные фонды и управляющие компании", - подчеркнула руководитель департамента.

Таким образом, подведены итоги размещения 74-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (RU26074MOS0) на заранее определенных эмитентом условиях. Инвесторам были предложены к приобретению 70 млн ценных бумаг с постоянным купонным доходом номинальной стоимостью 1 тыс. рублей и сроком обращения семь лет.

"Накануне процедуры сбора адресных заявок ожидаемый диапазон доходности, установленный эмитентом, составил плюс 60-70 базисных пунктов к значению MOEX GCURVE с сопоставимой дюрацией (сроком до погашения семь лет). Ценные бумаги Москвы включены в котировальный список первого (высшего) уровня, торги и расчеты осуществляются в российских рублях", - подчеркнули в пресс-службе департамента.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску RU26074MOS0 наивысший кредитный рейтинг на уровне АAA (RU), соответствующий уровню кредитного рейтинга эмитента. Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) подтвердила соответствие 74-го выпуска принципам устойчивого развития ООН и включила ценные бумаги в соответствующий реестр.

Москва намерена продолжать программу заимствований

"Итоги размещения московских "зеленых" облигаций соответствуют нашим ожиданиям и расчетам. Активность инвесторов показала заинтересованность в финансировании городских проектов экологической направленности и подтвердила высокий потенциал развития ответственного финансирования в России. Москва задает тренд в этом процессе, вкладывая привлеченные средства в улучшение экологической ситуации, продолжая развитие системы метрополитена и замену дизельных автобусов на электробусы", - отметила Зяббарова.

Как подчеркнули в департаменте финансов, Москва первой из российских субфедеральных эмитентов подтвердила свою приверженность принципам устойчивого развития ООН и готовность к ускорению реализации проектов, направленных на улучшение экологической ситуации и качества жизни в мегаполисе.

"Успешное размещение облигаций 74-го выпуска на 70 млрд рублей привело не только к росту объема ценных бумаг, торгующихся в секторе устойчивого развития Московской биржи, более чем в три раза, но и качественно изменило структуру рынка "зеленых" облигаций. <...> Москва будет расширять присутствие на долговом рынке, продолжая реализацию программы заимствований в соответствии со своими планами", - заключила Зяббарова.

Как подчеркнули в департаменте, ранее Москва впервые за восемь лет вышла на рынок заимствований. 27 апреля на Московской бирже состоялся аукцион по размещению трехлетних облигаций 72-го выпуска. Спрос в 2,3 раза превысил объем предложения. Было размещено 93,4% выпуска на общую сумму 32,6 млрд рублей. Оставшиеся облигации в количестве 2,3 млн штук доразмещены на вторичных торгах в тот же день.