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Эксперт: аллергикам стоит проходить вакцинацию от коронавируса во время ремиссии

Аллергия является противопоказанием для вакцинации только в стадии обострения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Аллергикам рекомендовано проходить вакцинацию от коронавируса во время ремиссии. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"Аллергия является противопоказанием для вакцинации только в стадии обострения. Но при достижении ремиссии вакцинацию нужно проводить", - сказал Тяжельников.

Он отметил, что людям с лишним весом и наличием хронических заболеваний, а также пожилого возраста необходимо делать прививку в первую очередь, так как они находятся в группе риска. У них наиболее тяжело протекает заболевание. "А вот о негативных последствиях от прививки переживать не нужно", - подчеркнул специалист.

"Миллионы людей уже вакцинировались, и осложнений практически не зафиксировано", - добавил Тяжельников.

Он напомнил, что в настоящее время бесплатно сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, в павильонах "Здоровая Москва" в городских парках.

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