Правительство Москвы учредило гранты для студий анимации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы учредило два новых гранта на общую сумму 100 млн рублей для поддержки малых и средних анимационных компаний. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Мы рассчитываем, что гранты для анимационных компаний простимулируют рост их экономических показателей, помогут им в развитии и продвижении столичной анимации на отраслевых фестивалях и конкурсах", - приводятся слова Сергуниной в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Первый грант предназначен для стимулирования создания коммерчески успешных анимационных фильмов. Заявки на него можно подавать с 31 мая. Максимальная сумма гранта для одной компании - до 10 млн рублей в год. Всего по этому виду поддержки на данный момент предусмотрено финансирование в размере 90 млн рублей. На грант могут претендовать студии, которые занимаются производством анимационной аудиовизуальной продукции и находятся в реестре анимационных организаций Министерства культуры РФ или в реестре Ассоциации анимационного кино.

Чтобы получить поддержку, студии необходимо увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза превышающую размер будущего гранта. Таким образом, сначала нужно подать заявку на грант на определенную сумму (например, 3 млн рублей), а затем заработать на рынке дополнительные 9 млн рублей. После этого можно будет воспользоваться средствами гранта, в частности, купить на них новое оборудование, уточняется на портале.

Грант второго вида предназначен для поддержки некоммерческого авторского анимационного кино. Чтобы его получить, нужно завоевать приз на одном из признанных российских или международных фестивалей авторской анимации. Заявочная кампания на получение грантов второго вида начнется 1 ноября текущего года и будет приурочена к Международному дню анимации. Общая сумма выделенных средств составит 10 млн рублей.

Заявки на гранты принимают в Агентстве креативных индустрий, подведомственном столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Другая поддержка

Также анимационные студии могут воспользоваться уже действующими в городе мерами поддержки бизнеса, например компенсировать часть затрат на адаптацию продукции при экспорте. Целевая субсидия позволяет возместить стоимость художественного перевода, адаптации текста к видеоряду, создания дополнительной звуковой дорожки, изготовления субтитров, аренды помещений и необходимого для этого оборудования. Максимальная сумма - 3 млн рублей, но не более 50% экспортной выручки и налогов, уплаченных в бюджет города Москвы.

Кроме того, для московских экспортеров существует такой механизм финансовой поддержки, как грант, который предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при наличии экспортного контракта на сумму не менее 6 млн рублей. Его размер - до 10% от объема экспортного контракта и не более 50% налогов и сборов, уплаченных в бюджет города за предыдущий финансовый год. Максимально возможная выплата - 10 млн рублей.