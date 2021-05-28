В Москве увеличили возраст родителей, получающих разовую выплату при рождении ребенка

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Возраст молодых семей, которые получат дополнительную выплату при рождении ребенка, увеличили в Москве. Теперь ее смогут получить семьи, не достигшие 36 лет, сообщила в пятницу пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, не достигшие возраста 36 лет. Ранее это право имели семьи в возрасте до 30 лет. Постановление об утверждении порядка осуществления этой выплаты подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга - москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

"При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго - 126 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих - 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов). По сравнению с 2010 г. величина выплат выросла в 2,4 раза", - говорится в сообщении.

Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребенок родился начиная с 1 января 2021 года. Заявление на предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка можно будет подавать с 3 июня 2021 года через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение одного года с даты рождения ребенка.

Ежегодно дополнительное пособие в связи с рождением ребенка получают порядка 25 тыс. московских семей. Ожидается, что после повышения максимального возраста молодой семьи, право на получение этой выплаты приобретут еще порядка 7,8 тыс. семей в год.