Праздник ко Дню защиты детей состоится в павильоне МЦД 30 мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Автогородок "Музея автомобильных историй" будет работать в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) 30 мая, также в этот день здесь состоятся мастер-класс, викторины и урок о безопасности на дороге. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МЦД.

"30 мая павильон МЦД устроит большой праздник для детей. Ко Дню защиты детей там появится настоящий автогородок от "Музея автомобильных историй", а сотрудники ЦОДД расскажут о простых правилах поведения на дороге во время каникул", - сообщили в пресс-службе.

В игровой форме ребятам расскажут, как правильно вести себя в городе: где переходить дорогу, какие опасности можно встретить на пути в школу и многое другое. На улице инспекторы дорожного патруля покажут конусы, дорожные знаки и другие приборы, которые они используют, чтобы помогать на дорогах.

"Ребята смогут покататься на советских педальных машинках по настоящей дороге с разметкой и знаками. Маленькие водители научатся правилам дорожного движения и попробуют их соблюдать в автогородке", - отметили в пресс-службе, добавив, что в программе также - мастер-классы по моделированию 3D-ручкой, на которых можно будет самостоятельно создать модели транспорта.

Также гостей ждут викторина и подарки. На мероприятия открыта предварительная регистрация. Взрослых и детей просят не забывать маски и перчатки.