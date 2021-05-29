Московская система поддержки принятия врачебных решений стала доступна для регионов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Врачам из регионов России стал доступен цифровой помощник на основе технологий искусственного интеллекта - система поддержки принятия врачебных решений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ознакомиться с работой системы поддержки принятия врачебных решений региональные медики могут на сайте столичного департамента здравоохранения, пройдя во вкладку "Специалистам" и нажав на специальный баннер. В случае заинтересованности специалисты могут связаться с разработчиками, используя вкладку "Написать нам" в строке меню.

"Москва продолжает делиться с регионами своими наработками. В конце прошлого года мы открыли доступ медикам со всей России к нашей разработке для диагностики COVID-19 - КТ-калькулятору. Мы видим спрос, врачи активно пользуются сервисом. Именно поэтому мы решили, что коллегам из регионов будет полезно познакомиться и с другими инструментами единой цифровой платформы. Один из них - это система поддержки принятия врачебных решений. Мы предлагаем врачам бесплатно опробовать модуль постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта", - сказал Ракова.

Она отметила, что сервис уже прочно вошел в ежедневную практику московских врачей. Московские медики поставили уже 1,5 млн предварительных диагнозов при помощи искусственного интеллекта.

Реализация проекта системы поддержки принятия врачебных решений началась 1 июня 2019 года. В основу положены клинические протоколы, разработанные главными специалистами Москвы совместно с федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.