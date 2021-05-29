В Москве дополнительное пособие при рождении детей можно будет оформить онлайн с 3 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Услуга по оформлению единовременного пособия по рождению ребенка в Москве станет доступна с 3 июня на портале mos.ru. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы стремимся к тому, чтобы оказание всех услуг для жителей города было максимально удобным. Используя возможности цифровизации и межведомственного взаимодействия, мы переводим как можно больше услуг в электронный формат. Например, с 3 июня молодые московские семьи не выходя из дома смогут обратиться за новым единовременным пособием при рождении ребенка в электронном виде на портале mos.ru. Заявителям не придется прикреплять сканы документов, все основные данные органы власти проверят самостоятельно. Приходить за оказанием услуги тоже не придется, деньги будут переведены на карту", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что получить единовременную выплату могут нуждающиеся семьи, в которых оба супруга младше 36 лет, но хотя бы один из них старше 30. Среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины одного прожиточного минимума - 18 029 рублей на человека.

Уведомление о назначении пособия поступит в личный кабинет заявителя, выплату начислят на банковский счет. Право на получение нового пособия распространяется на детей, рожденных в таких семьях начиная с 1 января 2021 года.

В материале уточняется, что для семей, где родители младше 30 лет, получение дополнительного единовременного пособия не зависит от факта малообеспеченности, а для семей, в которых родители старше 30 лет, но не достигли 36 лет, оценивается доход.

Электронную услугу по оформлению пособия по рождению ребенка комплекс социального развития разработал совместно с городским департаментом информационных технологий.