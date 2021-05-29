МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Экскурсионный прогулочный маршрут по району Щукино появился на портале "Узнай Москву", он включает 12 остановок и займет около 1,5 часа. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Маршрут познакомит москвичей с историей Щукина, его необычной архитектурой и главным символом - Курчатовским институтом, проведет по благоустроенным паркам и набережной вдоль канала имени Москвы. На портале "Узнай Москву" пользователи могут найти путеводители по разным районам столицы, например по Бибиреву, Савелкам, Нагатинскому Затону, Очаково-Матвеевскому и другим", - сказала руководитель проекта "Узнай Москву" в департаменте информационных технологий Москвы Ксения Виноградова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что прогулка по району Щукино, который находится на северо-западе Москвы, включает 12 остановок и займет около 1,5 часа.

"Узнай Москву" - это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более 2 тыс. зданий, 665 памятников, 332 музеев. На портале есть 85 квестов и более 150 тематических маршрутов по разным районам города.