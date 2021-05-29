Трое ягнят редких пород родились в Московском зоопарке

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Детеныши валлисских овец и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке. Трое ягнят живут в контактной зоне детского зоосада, об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"У валлиcской овцы родились два малыша, у овцы породы уэссан - один. Ветеринарный врач обработал ягнятам пуповины и провел первичный осмотр. Все трое новорожденных оказались здоровыми. Матери самостоятельно ухаживают за своими детенышами: вылизывают их, кормят молоком. Но ягнята уже пробуют и взрослую пищу, например ветки с зелеными листьями и сено", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Детеныши живут на территории контактной зоны детского зоопарка. Они уже начали выходить из вольера.

В Московском зоопарке обитают представители пяти пород овец, среди которых бордер-лейстер, валлиcская, уэссан, эдильбаевская и четырехрогая овца святого Якова. Всего стадо насчитывает около 20 особей.

Родина валлиcских овец - кантон Вале в Швейцарии, благодаря которому они и получили свое название. Их окрас схож с барсучьим: тело покрыто густой белой шерстью, а нижние части ног и морда - черной. Голову украшают короткие изогнутые рога.

Представители породы уэссан - самые миниатюрные из всех разновидностей домашних овец. Высота их тела составляет от 40 до 50 см, вес - от восьми до 20 кг. Окрас животных бывает темно-коричневым, серым, черным или белым. Порода появилась на маленьком острове Уэссан в Атлантическом океане, который находится неподалеку от западного побережья Франции, в регионе Бретань.