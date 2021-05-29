На арт-платформе Cube.Moscow открылись девять выставок

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Выставки о военнопленных, лесных жителях, модернизированной городской среде и космическом пространстве открылись в субботу на арт-платформе Cube.Moscow. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

"В большом зале выставка "Последний марш" - иммерсивный проект американского художника, режиссера-документалиста Наума Медового (1937) и видеохудожника Никиты Шохова (1988), которые вместе с композитором Олегом Макаровым (1979) рассказывают о трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй Мировой войны", - сказали в пресс-службе.

В выставочном пространстве установлены экраны в человеческий рост, на которых транслируется иммерсивная 10-канальная видеоинсталляция. Она включает архивные материалы советской и немецкой кинохроники времен Великой Отечественной войны, современные документальные съемки, сделанные в Москве, Нью-Йорке и Берлине. Помимо этого, демонстрируются графические работы - Медовой дополнил распечатанные черно-белые кинокадры из фильма образами полевых цветов как символов вечного женского ожидания близкого человека.

Галерея Syntax представит новую персональную выставку художника и дизайнера Георгия Острецова "Подобие подобному подобного", вдохновленную деревьями и лесными жителями. В галерее "Алиса" развернулся проект Юлии Шафаростовой "Фонтаны Бачикистана", в котором художница преобразует Музыкальный микрорайон Краснодара в Бачикистанское ханство.

Персональная выставка грузинской художницы Русудан Хизанишвили "О богинях и женщинах" в галерее Window project показывает работы автора, созданные между 2018 и 2021 годами. Хизанишвили изобразила фрагментированные или видоизмененные женские тела, разомкнутые объятия, таинственные призрачные фигуры, сфинксов и цветочные формы.

О других экспозициях

Посетители смогут увидеть и персональную выставку Владимира Трямкина "Материалы" в PA gallery. Художник обращается к привычным предметам быта, используемым им в загородном доме, и преобразует их в арт-объекты. В Arts Square Gallery для зрителей работает выставка "Свободны от времени", на которой представлены графические работы Анатолия Брусиловского и Эрнста Неизвестного, скульптуры Михаила Шемякина, живопись и графика Боба Кошелохова. В галерее Cubed открылась экспозиция работ московской художницы Кати Белявской "Барышня-крестьянка", в которой она переосмысливает современное отношение к крестьянскому быту.

Галерея "Среда" подготовила специальный проект, в котором приняли участие 10 художниц из России и Белоруссии с факультета современного искусства Высшей школы "Среда обучения". В галерее "Культпроект" будет работать выставка Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина "Солнечный ветер". Художники выбрали тему "Космической одиссеи" и изобразили звездные яхты, гонимые по межгалактическим пространствам.