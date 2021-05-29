Сергей Собянин и Олег Белозеров открыли в Москве новый железнодорожный вокзал "Восточный"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в субботу открыли в столице новый железнодорожный вокзал "Восточный" для поездов дальнего следования.

"Сегодня большое событие. Я бы сказал, что впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения", - сказал Собянин на открытии.

Он отметил, что это важный транспортный узел и для москвичей, который дает дополнительные возможности и разгружается центр Москвы, в том числе будет разгружен один из самых перегруженных на Каланчевско-Курском направлении участок. "В целом позитивный проект как для москвичей, так и для гостей столицы", - отметил мэр.

По словам гендиректора ОАО "РЖД" Белозерова, открытие вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее. "Сегодня значимый день для железных дорог в России, потому что, действительно, за последние сто лет впервые запускаем новый вокзал. Новый вокзал - это новое качество, новый подход, новый набор услуг. Также это возможности для маломобильных граждан, это новые кассы, новые возможности бесконтактного использования всех элементов, это бактерицидные, специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы, это аромамаркетинг", - сказал Белозеров, отметив, что на вокзале установлены специальные приспособления для ароматизации воздуха.

Как сообщает мэрия Москвы, после открытия вокзала пассажиропоток ТПУ "Черкизово" вырастет до 75 тыс. пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования. Благодаря жилищному строительству, развернутому в Гольяново, к 2025 году население в зоне пешей доступности ТПУ увеличится до 106,5 тыс. человек. В результате "Черкизово" может войти в десятку крупнейших транспортных узлов города с ежедневным пассажиропотоком 135 тыс. человек. В свою очередь нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%, а станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тыс. пассажиров в сутки.

Как отмечают в мэрии, перевод части поездов дальнего следования с Курского на новый вокзал позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская, которая на сегодняшний день почти исчерпана.