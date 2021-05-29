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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что погода нормализуется 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дожди полностью прекратятся в Москве лишь ко вторнику. Однако заметные осадки утихнут уже во второй половине дня воскресенья, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Во второй половине воскресенья начнет расти давление, и это приведет к тому, что существенных осадков ожидать не приходится. В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, первого числа, уже без осадков", - сообщил он.

По словам Вильфанда, москвичей ждет "холодное прощание весны".

"Ближайшие два дня будут на 3-4 градуса ниже нормы. Нынешняя весна холодно прощается с москвичами", - отметил он.

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