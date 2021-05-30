Собянин заявил, что весенний рост заболеваемости коронавирусом в Москве был сезонным

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Наблюдавшийся в Москве рост количества заразившихся коронавирусом весной и после майских праздников был сезонным, как это характерно для гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщил в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Был эпидемиологический сезон, когда осенью, весной мы наблюдаем рост вообще любых простудных заболеваний. Сейчас к ним еще добавился коронавирус. После майских праздников - это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что почти 10 дней [люди] находились на дачах, домах и не очень хотели идти в поликлинику, а пришли к врачам, дождавшись рабочих дней", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 173 637случаев заражения, из них 3 241 за последние сутки. Выздоровели 1 058 041 человека, умерли 20 001.