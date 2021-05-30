Приставы перечислили причины, по которым москвичи чаще всего попадают в базу должников

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Неоплаченные штрафы за превышение скорости, езду по выделенным полосам и нарушения при парковке чаще всего становятся причиной включения москвичей в базу данных судебных приставов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Москве.

"В структурные подразделения ГУФССП России по Москве на принудительное исполнение чаще всего поступают исполнительные документы о взыскании административных штрафов, назначенных уполномоченными органами за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП РФ), движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе (ст. 12.17 КоАП РФ), нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (ст. 12.19 КоАП РФ), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП РФ)", - сообщили в ГУФССП.

В 2018 году в московском управлении ФССП сообщали, что 66% поступающих на исполнение приставам постановлений ГИБДД касались превышения скорости.

В ГУФССП отметили, что к неплательщикам штрафов применяются такие меры принудительного исполнения, как списание денежных средств со счетов, обращение взыскания на зарплату и иные доходы, запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, наложение ареста на имущество должника, в том числе автомобиль. Кроме того, должник может быть ограничен в выезде за пределы РФ, а также в праве управления автомобилем. Среди ограниченных в праве выезда за рубеж в предыдущие годы должники, накопившие административные штрафы, составляли порядка 5%. Так, летом прошлого года их число достигло почти 8 тыс. человек.

В 2020 году столичные приставы вели 3,3 млн производств по взысканию неоплаченных штрафов ГИБДД, истребовав с автовладельцев 1,5 млрд руб.

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили ТАСС, что только за первые четыре месяца этого года сотрудники Госавтоинспекции составили 209 тысяч административных материалов на водителей, уклонившихся от исполнения административного наказания.